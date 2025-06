Si era allontanato dal pronto soccorso, in mutande e con gli elettrostimolatori attaccati, alla fine è stato fermato e riaccompagnato al Ps dalle forze dell’ordine.

La vicenda è accaduta in mattinata a Crema, quando diversi cittadini hanno allertato Carabinieri, Polizia Locale e di Stato, in merito alla vista di un uomo seminudo che vagava per la città piuttosto spaventato e intimorito.

Intorno alle 11.30, la persona segnalata è stata fermata nei pressi del viale Santa Maria, sulle sponde del canale Vacchelli, dove è stato tranquillizzato dai volontari della Croce Rossa di Crema che, con l’ausilio dei Carabinieri, della Locale e della Polizia di Stato, hanno riaccompagnato l’uomo in pronto soccorso.

Riccardo Lionetto

