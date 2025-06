Convocate dagli assessori Luca Zanacchi e Marina Della Giovanna, con delega rispettivamente a Mobilità e Disabilità, si sono incontrate nei giorni scorsi a Palazzo Comunale le numerose realtà del territorio cremonese che durante la precedente consiliatura avevano aderito e partecipato alla consultazione permanente sull’accessibilità cittadina, iniziativa finalizzata alla redazione e realizzazione del P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche), istituito a novembre 2023 come previsto dalle linee guida regionali contenute della relativa delibera della Giunta regionale del 2021.

Nel corso dell’incontro, molto partecipato, Emanuele Stoppa e Gianluca Lama, rispettivamente dirigente e tecnico del Settore Mobilità Sostenibile del Comune, hanno illustrato lo stato di avanzamento del piano, elaborato sulla base dei contributi che i portatori di interesse avevano trasmesso in sede di consultazione durante il 2024.

In particolare è stato evidenziato che il P.E.B.A. è rivolto principalmente a coloro che presentano una ridotta capacità motoria, alle persone non vedenti/ipovedenti che necessitano di segnalazioni per l’orientamento e per la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, ma anche, più in generale, alle persone fragili (anziani, bambini, soggetti che si trovano in una situazione di momentanea disabilità), nonché finalizzato a consentire a tutti un buon livello di accessibilità e un’equa fruibilità degli spazi, degli edifici e dei percorsi d’interesse pubblico all’interno delle città, dovrebbe essere considerato uno strumento flessibile, versatile e in continuo divenire.

Nello specifico sono state presentate le tabelle e le schede di valutazione che recano, per gli edifici pubblici, le principali criticità e i punti di forza, così come i due principali percorsi cittadini individuati per l’adeguamento alle esigenze delle persone con disabilità. E’ stata inoltre definita la programmazione degli interventi suddividendoli in macro-categorie identificate sulla base dei criteri di necessità e urgenza.

Nel mese di luglio, come comunicato durante l’incontro, inizieranno i lavori di adeguamento di diciotto impianti semaforici e dei relativi attraversamenti grazie alla rimodulazione del progetto presentato in passato nell’ambito di un bando ministeriale e allo stanziamento da parte del Comune di una significativa cifra a titolo di cofinanziamento. Infine, per quanto riguarda la tempistica di approvazione, si è concordato che il documento completo verrà trasmesso entro fine giugno a tutti coloro che hanno partecipato alla consultazione per avere loro osservazioni e suggerimenti. L’approvazione finale del Piano, che richiede le deliberazioni prima della Giunta e poi del Consiglio Comunale, è prevista per l’autunno.

“L’accessibilità e la fruibilità degli spazi urbani sono certamente tra gli elementi chiave che garantiscono la qualità della vita dei cittadini all’interno delle città e che rendono concreto il diritto alla città e alla vita indipendente anche delle persone con bisogni speciali che necessitano di maggiore cura ed attenzione”, dichiarano gli assessori Luca Zanacchi e Marina Della Giovanna, che aggiungono: “l’obiettivo, concordato con i rappresentanti delle tante realtà che partecipano alla consultazione permanente, è di arrivare ad approvare il documento entro l’autunno, nella consapevolezza che non si tratta affatto di un punto d’arrivo quanto, piuttosto, di un primo fondamentale passaggio del lungo e costante processo di miglioramento dell’accessibilità urbana. Come sollecitato da alcuni interventi durante l’incontro, non meno importante è l’attività di sensibilizzazione che l’Amministrazione comunale deve svolgere rispetto alla rimozione delle barriere architettoniche da parte di privati”.

