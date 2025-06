Ufficio Elettorale del Comune in piena attività per seguire l’allestimento dei seggi per i referendum, aperti da domani mattina a partire dalle 7 e fino alle ore 23, e lunedì 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 15.

Discreto il via vai di cittadini che chiedono il rilascio di una nuova tessera elettorale, per smarrimento o anche perchè gli spazi sono esauriti. L’Ufficio Elettorale (corso Vittorio Emanuele II, 42) resterà aperto al pubblico, senza prenotazione, anche oggi sabato 7 giugno fino alle ore 18 e ancoira domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

Sono 52.579 (25000 maschi e 27579 femmine) gli iscritti alla lista degli elettori a Cremona; 91 (48 maschi e 43 femmine) i fuori sede (studenti, lavoratori o persone in cura) domiciliati a Cremona che hanno chiesto di votare qui. Non sono compresi nella cifra invece gli iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), e i fuori sede che hanno chiesto di votare in altri Comuni (44, di cui 12 maschi e 32 femmine).

I neo diciottenni che voteranno per la prima volta sono 588, 313 maschi e 275 femmine.

Il Comune di Cremona consiglia di controllare per tempo gli spazi disponibili sulla propria tessera elettorale. L’Ufficio Elettorale (corso Vittorio Emanuele II, 42) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il rilascio della tessera elettorale – in caso di esaurimento degli spazi o smarrimento – oltre ai consueti orari sabato 7 giugnofino alle 18, domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

I seggi si trovano nella sede indicata sulla tessera elettorale eccetto i seguenti che al momento non sono idonei per le operazioni elettorali:

L’istituto scolastico “Anna Frank”, sede delle sezioni elettorali n. 49 – 50 – 55 – 56. Queste sezioni sono state trasferite al Centro “Bianca Maria Visconti”, via Giuseppina 29.

Il Centro Civico “Maristella”, sede delle sezioni elettorali n. 45 – 73. Queste sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Stradivari”, via S. Bernardo 1.

Inoltre, I seggi n. 58 e 59 sono stati definitivamente trasferiti dal Centro Civico “Cascinetto” alla scuola Bianca Maria Visconti, via Giuseppina 29.

È disponibile un servizio di navette gratuite per gli elettori residenti al Migliaro e al Maristella che devono recarsi rispettivamente al seggio del “Centro Civico Boschetto” e all’Istituto scolastico “Stradivari”.

I risultati dell’affluenza saranno visibili già da domani alle ore 12 sul sito del Ministero degli Interni mentre lo spoglio potrà essere seguito in tempo reale da lunedi pomeriggio anche sul sito del Comune di Cremona.

