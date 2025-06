In via Palestro si festeggia l’ultimo giorno di scuola, con l’uscita della maggior parte degli studenti delle superiori che raggiungono i compagni già liberi da ieri dalla routine scolastica.

Per molti di loro inizia un’estate di svago, per chi affronta la maturità invece, a partire dal 18 giugno – circa 2500 ragazzi a Cremona – un ultimo sforzo prima del riposo.

La popolazione scolastica in tutta la provincia, è composta da poco meno di 50mila ragazzi, per oltre il 20% nati da genitori stranieri.

Da anni ormai in numeri sono in calo in quasi tutti gli ordini scolastici, tranne che nelle scuole secondarie di secondo grado, dove si continua registrare l’onda lunga dei nati tra prima e seconda decade del nuovo millennio, che però sta andando esaurendosi.

Un fenomeno che ormai interessa anche la componente straniera, dove da un paio d’anni è in calo la presenza di bambini iscritti alle scuole d’infanzia.

