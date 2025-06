Trofeo di Nuoto Bissolati 2025, tredicesima edizione, sabato e domenica alla canottieri sulle rive del Po. Se nelle primissime edizioni si trattava di un meeting in una sola giornata con gare solo su 50 e 100 metri, nel tempo, è diventato uno dei trofei estivi più belli d’Italia sia per l’invidiabile location, sia per il periodo e per il livello espresso in vasca nel suo format definitivo su due giornate.

Due giornate piene di gare, con tutte le distanze dalle più brevi alle più lunghe e soprattutto per tutte le categorie. “E’ un trofeo molto ambito – dice Fabio Fedeli, consigliere del nuoto della Bissolati -. La gente viene volentieri. Ci sono mille atleti in gara. Il risultato è ottimo anche quest’anno”.

Per l’allenatore di nuoto Massimiliano Regonelli, “da un punto di vista prettamente sportivo dobbiamo ricordare che abbiamo avuto la fortuna di aver avuto atleti che hanno partecipato sia a livello giovanile ma anche già grandi e che hanno partecipato e anche vinto le Olimpiadi. Due nomi su tutti: Ceccon e Martinenghi, oro olimpici”.

