Nella lunga notte in diretta di CR1 per seguire la finale di ritorno playoff tra Spezia e Cremonese, la seconda parte della puntata della trasmissione “Diretta Grigiorossa” di domenica 1 giugno è stata interamente dedicata ai festeggiamenti per la promozione in Serie A conquistata dai grigiorossi. Gli inviati a La Spezia, subito dopo il triplice fischio, hanno intervistato tutti i protagonisti: giocatori, allenatore e dirigenti. La festa della squadra è iniziata nello spogliatoio dello stadio Picco.

Lo studio di “Diretta Grigiorossa”, mentre commentava il risultato conquistato dalla Cremo, ha mantenuto una finestra aperta con il centro della città di Cremona, dove i tifosi hanno festeggiato per tutta la notte. Tanti i collegamenti con i giornalisti che hanno seguito la gente mentre da Piazza Stradivari si è spostata in Piazza Cadorna per i caroselli di auto, motorini e, tra questi, anche di un trattore, con interviste ai cremonesi. La lunga notte grigiorossa si è poi spostata in Piazza del Comune, dove la folla ha aspettato per ore il ritorno da La Spezia in pullman della squadra.

Alle ore 2:30 circa il pullman della Cremonese è arrivato in centro, accolto dai cori dei tifosi, dai fumogeni e dai fuochi artificiali. Sindaco e assessori (anche loro intervenuti durante la lunga diretta) hanno ricevuta squadra, staff tecnico e dirigenti nelle sale del Palazzo Comunale. Dalle finestre dello storico edificio, i giocatori hanno salutato la piazza piena di gente. “Diretta Grigiorossa” è proseguita fino alle ore 4:00 di notte circa, dopo le interviste (alcune più serie, altre più divertenti) ai giocatori durante i festeggiamenti dentro Palazzo Comunale. CR1 ha così trasmesso in diretta per ore, grazie al lavoro di giornalisti e tecnici, uno dei giorni più importanti della storia grigiorossa, iniziato con il prepartita al Picco e chiuso dopo una notte intera con i festeggiamenti di squadra e tifosi a Cremona per la Serie A conquistata grazie a un’epica vittoria contro lo Spezia.

