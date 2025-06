Grazie al canale YouTube di CR1 è possibile rivivere tutte le emozioni della puntata di domenica 1 giugno 2025 di “Diretta Grigiorossa”. Una puntata storica, durante la quale è stata raccontata e commentata in diretta la finale di ritorno dei playoff di Serie B, che ha visto la Cremonese vincere 3-2 in casa dello Spezia, conquistando così la promozione in Serie A.

Una lunga diretta, quella trasmessa su CR1, con un ampio prepartita, caratterizzato dall’attesa e dalle previsioni degli ospiti in studio, ma anche dai collegamenti con gli inviati a La Spezia, con il commento della formazione titolare scelta da mister Stroppa, che ha dovuto fare i conti con tantissime assenze, soprattutto in difesa, proprio in occasione della gara più importante dell’anno. Le mosse dell’allenatore, però, alla fine si sono rivelate azzeccatissime.

Il video YouTube della puntata di “Diretta Grigiorossa” permette di provare di nuovo tutte le emozioni che la sfida tra Spezia e Cremonese ha saputo regalare: dal gol di De Luca che ha rotto il ghiaccio al raddoppio firmato di tacco da Vazquez su sviluppi di un corner, dalla rete del 3-0 firmata di nuovo da De Luca ai due gol di Pio Esposito e Vignali che nel finale hanno riaperto la contesa, per arrivare infine al triplice fischio liberatorio che ha chiuso i giochi, facendo volare nella massima serie del calcio italiano la Cremo.

