In cortile Federico II sabato sera l’ospite musicale più atteso della terza giornata del Porte Aperte Festival, Mauro Pagani con la sua band di polistrumentisti per il “Crêuza de Mä in tour”, progetto con il quale il musicista classe 1946 nativo di Chiari ripropone l’omonimo album di Fabrizio de André di cui è stato coautore, oltre a brani della sua esperienza con la Pfm, facendo scoprire anche il lato meno conosciuto dal grande pubblico, fatto di influssi etnici e avvolgenti sonorità.

Tra i brani più noti, “Don Raffaè”, la stessa “Crêuza de Mä”, “Impressioni di settembre” in una versione molto vicina all’originale, e poi “Domani”, brano scritto dallo stesso Pagani e poi interpretato dal supergruppo “Artisti Uniti per l’Abruzzo” in aiuto alle popolazioni colpite dal sisma del 2009.

Ma c’è stato spazio anche per delle piccole perle, come il brano in dialetto genovese nato dalla curiosità artistica condivisa da Pagani con De André: “Tra le tante idee che avevamo ce n’era una che ci piaceva molto, tradurre in genovese poesie dell’antichità greca, latina, cinese… e così abbiamo preso questa poesia greca del 6° secolo avanti Cristo”.

Un pubblico appassionato e riconoscente ha accompagnato poco meno di due ore di concerto, al termine del quale Pagani si è intrattenuto a lungo con i fan.

Prima della band su questo stesso palco, altri due momenti particolarmente intensi. Il primo, il reading di una delle storie raccontate da Danilo Montaldi in “Autobiografie della leggera”, la storia di Teuta, il barcaiolo del Po, uno dei tanti criminali comuni mandati al confino negli anni del fascismo, nella rilettura dell’attore Francesco Siciliano. E a seguire, l’esibizione di Glomarì, poliedrica cantautrice fidentina, capace di combinare in modo trasversale musica, poesia e immagine. Con Neige mouillée (concerto di apertura) ha dato vita a una narrazione elettroacustica tra poetica e filosofia.

© Riproduzione riservata