La pianista, cantante e compositrice Francesca Tandoi è la protagonista del prossimo appuntamento di CremonaJazz in programma martedì 10 giugno (ore 21) all’Auditorium Giovanni Arvedi.

Indiscussa “rising star” del jazz, vanta ormai da anni un percorso costellato di successi in tutto il mondo ed è acclamata dalla critica e dal pubblico internazionale. Le sue performance sono state definite “un’esplosione di swing” e il suo pianismo energetico ed elegante allo stesso tempo.

Ha collaborato con artisti di fama internazionale e negli ultimi anni è stata la formula del trio ad esserle più congeniale, permettendole una libertà espressiva ad ampio raggio in cui mantiene ben saldo il legame con la tradizione jazzistica ma con la mente proiettata verso il futuro.

Per CremonaJazz, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends, si esibisce in trio con Matheus Nicolaiewsky (contrabbasso) e Sander Smeets (batteria).

Come leader dei suoi trio dal 2014 ad oggi ha già all’attivo sette album e Winddance appare nella classifica “top10 best jazz albums of 2017” della famosa rivista giapponese Jazz life. La stessa rivista la definisce uno dei più interessanti giovani talenti della scena jazz Europea.

Ha tenuto negli anni diverse masterclass dal titolo L’arte di arrangiare per piano trio come quella alla Washington University di Saint Louis, nell’ambito di Clinics of Jazz of Moscow , alla Music University di Pretoria e in molte altre occasioni in Italia e in Europa. È docente di piano jazz presso il Conservatorio G. B. Martini di Bologna.

