Si chiama Michelangelo Scutellà e ha votato oggi a uno dei seggi della suola Monteverdi, in via Oglio. Classe 1923, è il più anziano tra i votanti di questa sezione, sicuramente uno dei più longevi in tutta Cremona e si è recato alle urne sulle proprie gambe, accompagnato dalla figlia e aiutato da un bastone.

Un vero esempio di perseveranza e senso civico, considerata la scarsissima affluenza generale (appena il 30% in città) ai cinque referendum dell’8 e 9 giugno.

