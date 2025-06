La ditta Amorim Fine Violins di Cremona è stata presa di mira dai truffatori di TikTok. A evidenziarlo è Fabio Perrone, dell’Osservatorio Antiriciclaggio per l’Arte e la Liuteria.

Il falso account TikTok @amorim_fineviolins ha infatti inviato messaggi ai musicisti, offrendo l’opportunità di collaborazione per promuovere strumenti di liuteria in cambio della ricezione di uno strumento a scelta dopo un periodo di prova di sei mesi. A questo proposito, l’impresa cremonese ha avvisato pubblicamente i musicisti e i clienti abituali dell’atelier di non interagire con post o messaggi sospetti.

“Amorim Fine Violins è stata allertata della truffa da numerosi musicisti che avevano ricevuto messaggi dall’account falso” spiega Perrone. “La tecnica di “aggancio” è risultata abbastanza semplice: i truffatori hanno contattato i musicisti, chiedendo loro di scegliere uno strumento da promuovere, pubblicando e taggando l’account sui social media più e più volte”.

In cambio “avrebbero ottenuto la promessa di ricevere lo strumento scelto per la promozione dopo sei mesi, a condizione che il musicista si fosse fatto carico delle spese di spedizione”.

L’azienda “ha dichiarato che l’account TikTok citato non ha alcun collegamento con l’atelier cremonese e che non è stato in alcun modo autorizzato a rappresentarne il nome, il marchio, gli strumenti cremonesi prodotti e i servizi offerti”.

“Amorim Fine Violins ha ulteriormente messo in guardia i musicisti dichiarando di non offrire normalmente strumenti di liuteria cremonese tramite la piattaforma TikTok o atteaverso altre piattaforme di social media” conclude Perrone.

