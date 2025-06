Un incontro di circa un’ora tra i consiglieri regionali Matteo Piloni, del PD, e Riccardo Vitari, del PD, con il sindaco Andrea Virigilio, l’assessore alla Sicurezza Santo Canale, e il presidente del Consiglio Comunale, Luciano Pizzetti. Il tema sul tavolo era la sicurezza. È stato uno di quegli incontri proprio chiesti dall’amministrazione comunale alle forze politiche rappresentanti del territorio in Regione, per parlare di diversi temi. Tra quelli toccati, in primis, la formazione degli agenti della polizia locale, ma anche la dotazione per la stessa. “Abbiamo posto alcuni temi, per esempio la formazione, perché è importante che Regione finanzi la formazione degli agenti, ma anche dei comandanti, visto che comunque è molto, purtroppo è molto carente” dice Canale” Quindi chiediamo con forza a Regione un’attenzione in più sui finanziamenti di formazione. E poi magari anche delle linee guida sulle dotazioni”.

Gli fa eco Matteo Piloni: “Devo ricordare che Regione Lombardia sul 2025 ha tagliato molto le risorse sulla sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la polizia locale. Nell’incontro ci hanno rappresentato queste difficoltà e ci hanno rappresentato le necessità sia per quanto riguarda la dotazione e per gli agenti che per la videosorveglianza, ma anche per quanto riguarda la formazione che deve essere assolutamente garantita”. Assente il consigliere regionale Marcello Ventura. I due consiglieri presenti hanno dichiarato che si faranno portavoce di tutte le richieste dell’amministrazione comunale all’assessore regionale della sicurezza, La Russa, e che presto torneranno in Comune per riferire le risposte della Regione. “Serve supporto sicuramente da Regione per migliorare e percepire in modo diverso la sicurezza in città” ha concluso Vitari.

© Riproduzione riservata