E’ terminato da poco lo scrutinio delle schede dei 5 referendum nelle 76 sezioni della città di Cremona.

Questi i risultati che andranno poi validati dall’ufficio elettorale:

Quesito 1 Reintegro licenziamenti illegittimi: SI 87,8% – NO 12,2%

Quesito 2 Licenziamenti e limite indennità: SI: 86,1% – NO: 13,8%

Quesito 3 Riduzione lavoro precario: SI: 87,6% – NO: 12,3%

Quesito 4 Sicurezza sul lavoro: SI: 86% – NO: 14,07%

Quesito 5 Cittadinanza: SI: 65,3% – NO: 34,7%

A livello provinciale questo il dato:

Quesito 1 Reintegro licenziamenti illegittimi: SI: 85,8% – NO: 14,1%

Quesito 2 Licenziamenti e limite indennità: SI: 84,4% – NO: 15,5%

Quesito 3 Riduzione lavoro precario: SI: 85,9% – NO: 14%

Quesito 4 Sicurezza sul lavoro: SI: 83,7% – NO: 16,2%

Quesito 5 Cittadinanza: SI: 59,8% – NO: 40,2%

