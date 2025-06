E’ dal 2013 che la palazzina di via Stenico che ospitava il Centro Tumori è in totale abbandono e in cerca di un acquirente. Risale a quell’anno l’indizione della prima asta dell’allora proprietario, l’Asl di Cremona, che lo aveva messo in vendita per 486mila euro (561 metri quadri, disposti su tre piani e con un cortiletto interno), in un asta andata deserta.

Oggi l’Asst di Cremona, nel cui patrimonio la palazzina era transitata nel 2016, ribadisce la volontà di disfarsi di quegli spazi, con la pubblicazione di un decreto del direttore generale Ezio Belleri che ne sancisce il carattere “non strumentale rispetto alle finalità d’istituto, non più utilizzato da anni” e in uno stato di conservazione e “di inadeguatezza strutturale tale da non consentirne alcun utilizzo”.

Dunque viene confermata la volontà di procedere all’alienazione dell’immobile, rappresentativo di un significativo pezzo della sanità cremonese.

Il Centro per la diagnosi e cura dei tumori è stato un simbolo dell’alto grado di specializzazione raggiunto dalla sanità cremonese nel dopoguerra. Era stato inaugurato nel 1957, nei pressi dell’Ospedale Vecchio, una sorta di appendice dove erano riunite attrezzature e laboratori deputati alla diagnosi e alla cura. Mentre le apparecchiature di radioterapia erano rimaste nella vecchia sede ospedaliera, in via Stenico erano collocate le attività di diagnostica sociale” e “oncologia sperimentale”. A sua volta il Centro Tumori sorgeva in continuità con un Centro per la cura dei tumori sorto nel 1936. Successivamente la palazzina aveva ospitato la sede della Guardia Medica.

© Riproduzione riservata