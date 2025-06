Stanziati dalla Regione 183.704 euro per abbattere le barriere architettoniche negli edifici privati del territorio Cremonese. A livello regionale l’importo messo in campo è pari a 5,6 milioni di euro. Lo stabilisce una delibera della Giunta approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

“Si tratta di risorse destinate a risolvere problematiche segnalate da persone con disabilità che risiedono in alloggi privati”, spiega l’assessore Franco ricordando che gli interventi “sono fondamentali per consentire a tutti, anche a chi vive una condizione di fragilità, di potersi muovere liberamente in casa propria.

“Accolgo con grande favore la decisione della Giunta di Regione Lombardia di destinare risorse significative anche alla Provincia di Cremona per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati afferma Marcello Ventura, consigliere regionale FDI. “Parliamo di un provvedimento concreto, che dà risposta a numerose famiglie e cittadini con disabilità che vivono ogni giorno situazioni di difficoltà e limitazioni nei propri spazi abitativi.

“Questo finanziamento – aggiunge Ventura – è il frutto di un lavoro costante sul territorio e di un dialogo attento con le amministrazioni locali, che hanno segnalato puntualmente i fabbisogni. È fondamentale continuare su questa linea: la politica regionale deve essere vicina alle persone, con interventi mirati, non ideologici ma basati sui bisogni reali. L’accessibilità delle abitazioni non è solo un tema tecnico, ma un diritto che riguarda la qualità della vita, l’autonomia personale e la piena inclusione sociale.

“Ringrazio l’assessore Paolo Franco – conclude Ventura – per l’attenzione dimostrata e ribadisco il mio impegno affinché, anche nei prossimi bandi, Cremona possa continuare a essere parte attiva e destinataria di risorse utili per costruire una comunità più equa, accogliente e a misura di tutti”.

Il finanziamento per il biennio 2024/2025 ammonta complessivamente a 5.595.045 euro, di cui 5.085.359 euro di derivazione ministeriale per il 2024 (recentemente trasferite alla Regione) e 509.686 di risorse regionali aggiunte a copertura del 2025. I fondi soddisferanno complessivamente circa 1.670 domande.

Le risorse sono destinate ai Comuni che hanno comunicato i rispettivi fabbisogni a Regione Lombardia attraverso i canali preposti. Terminata la fase istruttoria, Regione destina alle singole Amministrazioni locali le cifre indicate. Sono poi i Comuni a liquidare il contributo ai cittadini e a verificare i requisiti di ammissibilità delle richieste.

GLI STANZIAMENTI IN PROVINCIA DI CREMONA

Comune di Agnadello 10.547,70 €

Comune di Bagnolo Cremasco 10.262,50 €

Comune di Casalmaggiore 10.806,11 €

Comune di Castelleone 1.500,00 €

Comune di Castelverde 2.635,96 €

Comune di Cicognolo 8.260,28 €

Comune di Crema 21.676,12 €

Comune di Cremona 22.961,71 €

Comune di Formigara 4.354,71 €

Comune di Gussola 2.636,71 €

Comune di Madignano 5.126,91 €

Comune di Montodine 2.963,71 €

Comune di Offanengo 2.786,71 €

Comune di Palazzo Pignano 3.661,71 €

Comune di Pandino 9.472,63 €

Comune di Piadena Drizzona 5.460,92 €

Comune di Pizzighettone 9.196,26 €

Comune di Pozzaglio ed Uniti 4.510,71 €

Comune di Ripalta Cremasca 2.995,46 €

Comune di San Giovanni in Croce 3.236,71 €

Comune di Soncino 5.596,76 €

Comune di Soresina 18.900,66 €

Comune di Vailate 5.124,21 €

Comune di Vescovato 5.974,99 €

Comune di Volongo 3.054,71 €

Totale: 183.704 euro

