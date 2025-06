A fine maggio la chiusura del negozio in Via del Babuino a Roma (quello di Milano era già stato chiuso) e la notizia della liquidazione di Fenice Retail S.r.l., arrivano i numeri che certificano la crisi della società che gestiva i negozi del marchio Chiara Ferragni. Nei due anni (2023-2024) le due boutique monomarca dell’imprenditrice cremonese hanno perso una cifra pari a 1,21 milioni di euro. A svelare tutti i dettagli è stata l’agenzia Radiocor, che visto i documenti della messa in liquidazione della società. Una scelta motivata dall’obiettivo di una “più efficiente allocazione delle risorse” e di una “razionalizzazione delle sue attività”. Sempre secondo Radiocor, in due anni la Fenice Retail “ha registrato ricavi per complessivi 644mila euro ma con costi molto più alti, intorno ai 2 milioni di euro. Perdite dettate anche dall’effetto del “Pandoro Gate” e dalla successiva tra crisi reputazionale e fuga dei brand

