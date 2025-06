Il docufilm Nero Fiorentino/Florence in Black, girato in parte in location cremonesi e con l’interpretazione di due attori di Cremona, è stato premiato come miglior film history al Buffalo Roots Film Festival, svoltosi la scorsa settimana al Campidoglio.

La pellicola, una docu-fiction sul caso Mostro di Firenze, che ha già avuto grosso successo in tutto il mondo e ha già ricevuto ben 40 premi internazionali, è scritto e diretto dal regista Gianpaolo Saccomano e interpretato anche dai due attori cremonesi, della compagnia teatrale Il Canovaccio, Mario Carotti, e Lole Boccasasso.

Il primo si è cimentato nella parte del famigerato “compagno di merende” Pietro Pacciani, la seconda in quella della tribolata moglie Angiolina.

Il trio di rappresentanza del film è stato premiato dal direttore del festival, Igor Wolfango Schiaroli, durante un evento speciale dedicato al cinema indipendente e alle problematiche dell’industria cinematografica italiana.

