Ha preso il via in questi giorni l’edizione 2025 del Grest, dal titolo TocToc, che nella Diocesi di Cremona conta la partecipazione di circa 14mila bambini e ragazzi, per un totale di 70 grest. Ad annunciarlo è il sito della Diocesi, secondo cui complessivamente le persone coinvolte nella “macchina” del grest sono circa 19mila.

Tutte le parrocchie sono protagoniste: in autonomia, in unità pastorale o anche con sinergie tra oratori “vicini”. Una macchina che per settimane ha scaldato i motori con le tante persone che garantiscono questa esperienza: i don affiancati da 5.400 adolescenti come animatori, più di 70 educatori professionali (di cui 55 assunti proprio per l’estate) e poi giovani volontari, insieme ad adulti che offrono parte del loro tempo anche per i servizi più pratici.

Quest’anno l’esperienza del grest “offre l’opportunità di condividere con i bambini, i ragazzi e gli adolescenti un’esperienza bella e coinvolgente; interpella le famiglie di chi vi prende parte; chiede a tutta la comunità di intenderlo come strumento educativo e di annuncio della fede” ricordano dalla Federazione Oratori Cremonesi. “Certo non si può pensare che la sua buona riuscita sia frutto unicamente della Provvidenza o della fortuna, ma occorre che tutta la comunità cristiana adulta, titolare della proposta, se ne senta corresponsabile”.

A caratterizzare il Grest del 2025 per le dieci diocesi Lombarde c’è il legame chiaro con il Giubileo, con il titolo TocToc a richiamare il suono di chi bussa alla porta (pensando alla Porta Santa). Proprio al Grest TocToc è dedicato il numero estivo de Il Mosaico, il trimestrale della Diocesi di Cremona in distribuzione gratuita nelle parrocchie, in abbinata al bollettino parrocchiale o a disposizione in chiesa e in oratorio.

