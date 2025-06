Il centro storico di Cremona si conferma un polo attrattivo: da marzo a maggio 2025 ha registrato ben 400.917 visitatori. È quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio Urban Data di Confcommercio Provincia di Cremona, che ha rilevato i flussi utilizzando dati anonimi provenienti dalle celle telefoniche, escludendo residenti e lavoratori stabili del centro, per fotografare il reale impatto del traffico pedonale “attivo” legato allo shopping e al tempo libero.

“Questi numeri rappresentano uno strumento prezioso per le attività commerciali e per la pianificazione di eventi: permettono di conoscere orari e abitudini dei visitatori e di ottimizzare le politiche di animazione urbana” commenta Stefano Anceschi, direttore generale di Confcommercio.

A TRAINARE WEEK END E MERCATI

Il sabato si conferma la giornata regina con una media di 5.299 visitatori, pari al 18,5% del totale. A seguire, la domenica (16,3%) e il venerdì (14,2%), con questi tre giorni che raccolgono quasi la metà delle presenze settimanali. Bene anche il mercoledì, grazie al mercato, con 4.045 visitatori medi, più del giovedì (3.840) e nettamente sopra il lunedì e martedì che registrano rispettivamente una media di 3.324 e 3.395 visitatori.

CALO DI AFFLUSSO NEL POMERIGGIO

Il picco di presenze si raggiunge solitamente alla mattina tra le 9 e le 10 con la presenza del 13,6% dei visitatori con un’impennata del dato nei giorni di mercato (mercoledì 18,15% e sabato 17,20%) , mentre la fascia pomeridiana tra le 16 e le 17 è vissuta solamente dal 9,41% dei visitatori.

Se il centro storico di Cremona viene vissuto mediamente dal 40,16% dei visitatori con una permanenza tra 1 e 2 ore, la percentuale si dimezza al 23,2% nella fascia da 2 e 4 ore; la percentuale più alta si registra il sabato con il 43,93% dei visitatori che si ferma da 1 e 2 ore, mentre nella fascia tra le 2 e le 4 ore il venerdì registra la presenza più alta con picco al 24,13%.

Seconfo Confcommercio, i dati mettono in luce una criticità evidente: “Nelle ore pomeridiane, l’afflusso al centro cittadino scende drasticamente, fermandosi mediamente sotto il 10% del totale dei visitatori. Un calo che incide negativamente sulle potenzialità commerciali e sulla propensione allo shopping in quella fascia oraria”.

Al contrario, i picchi di presenze si registrano nelle ore mattutine, trainati in particolare dai giorni di mercato (mercoledì e sabato) e da chi si reca in centro per svolgere commissioni presso uffici e servizi.

CHI SONO I VISITATORI

Rispetto alle oltre 400.000 presenze registrate da marzo a maggio, il 35%, ovvero 140.582 visitatori, sono abitanti comunali ( dall’analisi sono però esclusi i residenti e/o lavoratori nell’area del centro storico), il 22% provengono dalla provincia (87.331), il 18% da territori nazionali (72.441), il 17% da altre province lombarde (68.283) e il 9% sono visitatori stranieri (36.2409).

I visitatori comunali e quelli provenienti dalla provincia frequentano maggiormente il centro città il mercoledì ed il sabato in corrispondenza del mercato, mentre i visitatori regionali e nazionali si concentrano maggiormente nel fine settimana.

LA TOP TEN DELLE PROVENIENZE

Nelle 14 settimane analizzate si riscontrano dati curiosi rispetto alla provenienza dei visitatori del centro storico di Cremona. Al primo posto ci sono i milanesi, 6.199. Seguono gli abitanti di Castelverde (4.301), quelli di Soresina (3.090), quelli di Castelvetro Piacentino (2.427). E ancora, Brescia (2.400), Piacenza (2.336), Crema (2.174), Pizzighettone (1.821), Persico Dosimo (1.717), Parma (1.652) e Casalmaggiore (1.613).

Il centro di Cremona è attrattivo nei weekend per visitatori provenienti dalle città limitrofe (Milano, Brescia, Piacenza) è frequentato abitudinariamente dai cremonesi, ma purtroppo non risulta altrettanto attrattivo nei confronti degli abitanti dei paesi limitrofi che non si recano abitudinariamente nel centro del capoluogo. Sarebbe quindi auspicabile creare (oltre ai giorni di mercato) ulteriori occasioni per attrarre in centro persone dei territori limitrofi e favorire occasioni e opportunità di shopping.

IL VISITATORE MEDIO

Gli oltre 400.000 visitatori sono per la maggior parte uomini (53%), le donne sono il 47%; si collocano per il 27% nella fascia d’età tra i 45 ed i 54 anni, il 23% nella fascia 55-64 e per il 18% agli estremi di 65+ e 25-44 anni.

Rispetto alla tipologia di abbonamento telefonico ed alla tipologia di telefono cellulare è possibile determinate che il 28% ha un’alta capacità di spesa, il 18% una capacità medio-alta, il 13,6% una capacità media, il 12,9% ed il 27,7% hanno capacità medio bassa o bassa.

IL COMMENTO

“Confrontare i dati di Cremona con quelli di altre città è utile per capire dove possiamo migliorare” commenta Marco Stanga, vicepresidente vicario di Confcommercio Provincia di Cremona. “Nonostante il buon afflusso nel fine settimana, Cremona fatica a essere attrattiva con continuità, soprattutto nei confronti dei centri della provincia. Questo significa che non siamo ancora competitivi sull’accessibilità e sulla facilità di raggiungere il centro. Da anni chiediamo interventi su parcheggi e mobilità: oggi più che mai serve rimettere mano al piano urbano per rendere il centro più fruibile e sostenere concretamente le attività commerciali”.

