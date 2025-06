Momenti di paura martedì mattina in via Palestro a Cremona, dove un uomo di 66 anni ha accusato improvvisamente un malore.

Mancavano una manciata di minuti alle 10 quando il 66enne, che era seduto sul gradino di un esercizio commerciale, nei pressi di un distributore automatico, si è accasciato a terra. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai passanti, che hanno allertato il 118.

I soccorritori, arrivati poco dopo con ambulanza e auto medica, insieme agli agenti della Polizia Locale di Cremona, gli hanno prestato le prime cure sul posto, per poi trasportarlo in ospedale, in condizioni piuttosto serie.

