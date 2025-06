Momenti di panico in via Dritta a Cremona, nel primo pomeriggio di martedì, quando un’auto ha preso fuoco all’improvviso, proprio accanto alla scuola Villetta. Erano da poco passate le 14 quando una raffica di telefonate ha raggiunto il centralino dei Vigili del Fuoco, con la segnalazione della vettura in fiamme.

La squadra ha raggiunto il posto in breve tempo, riuscendo fortunatamente ad avere ragione del rogo nel giro di qualche decina di minuti. Una corsa contro il tempo, considerando che la vettura era alimentata a Gpl, e che quindi i danni avrebbero potuto essere maggiori.

Le fiamme si sono levate dal cofano all’improvviso, non appena il conducente ha girato la chiave di avviamento. Si è quindi immediatamente messo in salvo, non subendo fortunatamente alcun tipo di danno.

Una volante della Polizia è intervenuta per chiudere la strada durante le operazioni di spegnimento dell’incendio.

© Riproduzione riservata