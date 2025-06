Zaini in spalla, dizionari, penne e calcolatrici per quello che è, a tutti gli effetti, il primo test da affrontare nel mondo scolastico. Al via ufficialmente, tra la giornata di lunedì e quella di mercoledì, gli esami negli istituti cremonesi per l’ottenimento della licenza media.

Sui banchi, circa 670 ragazzi, studenti dell’ultimo anno della scuola superiore di primo grado, che entro il prossimo 30 giugno dovranno sostenere tre prove scritte ed una orale.

Diversamente dagli esami di maturità, le cui date sono fisse e identificate dal ministero dell’istruzione e del merito, queste sono variabili, a discrezione di ogni plesso

Alcune scuole, come la media Anna Frank di via Novati, hanno iniziato lunedì mattina, con il tema di italiano: tre le possibili tracce a disposizione dei giovani studenti, dal testo argomentativo alla pagina di diario, passando per il testo narrativo.

Ad aprire le danze nella mattinata di martedì invece le scuole Campi e Virgilio. Si conclude poi mercoledì con i ragazzi della Sacra Famiglia, della Beata Vergine e del Vida.

A seguire poi, le prove di matematica e quella di lingue straniere che, come quella di italiano, sono differenti da istituto ad istituto. A chiudere l’esame, prima delle attese vacanze estive, il temuto orale, che sancirà la promozione alle scuole superiori.

A proposito di esami, la prossima settimana si parte anche con la maturità. Mercoledì 18 giugno si svolgeranno le prime prove negli istituti superiori di tutt’Italia, a cui farà seguito il 19 giugno la seconda prova, diversa per ogni corso d’istruzione.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata