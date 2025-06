Momenti di paura a Soresina nella serata di mercoledì, quando un incendio è divampato in una palazzina di cinque piani, in piazza Italia.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo, intorno alle 21.20 alcuni residenti, che hanno dato l’allarme. Le fiamme provenivano da un appartamento del quarto piano, abitato da due indiani.

Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Crema, insieme ai soccorritori del 118.

I pompieri hanno portato in salvo le due persone che si trovavano in casa in quel momento, e che sono rimaste intossicate, così come gli occupanti di un altro appartamento. I quattro sono stati poi trasportati in codice giallo negli ospedali di Cremona e Crema, mentre gli altri 13 residenti, tutti evacuati, sono stati curati sul posto.

Nel giro di un’oretta i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, e stanno cercando di risalire alle origini del rogo, che pare essere scaturito dalla camera da letto. Tutto il quarto piano è stato dichiarato inagibile, e sono in corso le verifiche sulla stabilità del resto della palazzina. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Soresina e di Casalbuttano.

