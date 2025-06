“L’agricoltura lombarda, eccellenza europea, che coniuga innovazione, tradizione e qualità, si proietta verso un futuro di sostenibilità e filiere produttive all’avanguardia grazie all’impegno di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale”: a dirlo è Marcello Ventura, Presidente della IV Commissione Attività Produttive, commentando l’approvazione di una mozione di Fratelli d’Italia che favorisce l’uso dei droni in agricoltura.

“Questa mozione, presentata da Fratelli d’Italia e approvata in Consiglio regionale, rappresenta un passo concreto per mettere la tecnologia al servizio del nostro settore primario,” prosegue Ventura. “L’impiego dei droni può rivoluzionare diverse pratiche produttive, specialmente in aree con specificità come il Cremonese, dove possono essere prodromici a una gestione diversa e migliore.”

La mozione impegna Regione Lombardia ad avviare un tavolo di lavoro con esperti, agricoltori e istituzioni per integrare l’uso dei droni nelle pratiche agricole, inclusa la distribuzione di prodotti fitosanitari. Inoltre, la Regione si farà promotrice in Conferenza Stato-Regioni per una normativa nazionale, che consenta l’utilizzo ordinario dei droni, superando l’attuale paradosso che vede la tecnologia pronta, ma bloccata dalla burocrazia.

“I droni offrono un potenziale enorme: monitoraggio in tempo reale, rilevamento di umidità e malattie, e distribuzione precisa di fitosanitari, con una significativa riduzione dell’uso di sostanze chimiche, a tutela della salute degli operatori e dell’ambiente,” sottolinea Ventura. “È fondamentale semplificare il quadro normativo e incentivare la formazione tecnica per queste nuove tecnologie, attivando anche progetti pilota sul campo per monitorarne gli effetti concreti.”

“Innovare l’agricoltura non è solo una scelta strategica, ma un dovere verso chi lavora la terra e verso l’ambiente,” conclude il Presidente Ventura. “La Lombardia può e deve diventare un modello d’avanguardia in questo settore, liberando le energie del territorio e offrendo strumenti reali agli agricoltori, che chiedono libertà d’impresa, efficienza normativa e tecnologie moderne. Fratelli d’Italia è al loro fianco per costruire l’agricoltura del futuro.”

