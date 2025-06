Massolo “Importante quantificare il rischio per aziende e istituzioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo in un mondo molto incerto dove le variabili geopolitiche influenzano sempre di più, purtroppo in negativo, le decisioni delle istituzioni e delle aziende e quindi abbiamo pensato con la Luiss, che è l’università di Confindustria quindi con un rapporto diretto con il mondo delle aziende, di offrire uno strumento per orientare. Non solo uno strumento che racconti la geopolitica ma che quantifichi il rischio attraverso dei dati, un modello matematico”. Così Giampiero Massolo, direttore dell’Osservatorio sul rischio geopolitico (GRO), istituito presso la Luiss all’interno del centro di ricerca Franco Fontana sul cambiamento strategico.

