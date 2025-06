Regione Lombardia mette in campo 5.650.000 euro per finanziare il progetto Stazione di Cremona – Implementazione servizi alla ciclomobilità e miglioramento dello scambio intermodale tra il servizio ferroviario e il TPL, incluso tra i vincitori del bando regionale Multimodale urbano. L’intervento riguarderà la riqualificazione della stazione dei pullman.

Obiettivo del bando è quello di efficientare il sistema della mobilità urbana integrata migliorando, all’interno delle città e dei territori, le connessioni ciclopedonali con le stazioni ferroviarie e l’interscambio tra il trasporto su ferro e il trasporto su gomma, generando ricadute positive sia sulla qualità e l’affidabilità dei servizi e delle reti infrastrutturali, sia sulla sostenibilità ambientale.

“L’intervento a Cremona è strategico per proseguire nell’efficientamento delle infrastrutture e dei sistemi di mobilità e di trasporto che stiamo portando avanti con convinzione in questi anni” ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi. “Diamo risposte tangibili ai cittadini e concretezza al concetto di intermodalità. Continuiamo a lavorare, in sinergia con gli enti locali, con una visione e una progettualità d’insieme”.

La proposta progettuale prevede la riqualificazione del Terminal bus in via agli Scali con la dismissione dell’attuale ciclofficina e realizzazione di adeguate strutture per l’attesa dei mezzi da parte degli utenti.

Previsto l’inserimento di aree verdi e alberature per diminuire l’isola di calore. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una velostazione multipiano lato est del fabbricato viaggiatori di stazione per circa 200 posti bici e la rifunzionalizzazione e restyling attuali stalli bici lato ovest del fabbricato viaggiatori, nonché una nuova connessione ciclopedonale in via Palestro da stazione verso gli istituti scolastici e il completamento di quella esistente in via Agli Scali.

© Riproduzione riservata