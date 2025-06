Dal 16 al 30 giugno 2025, l’Ambulatorio Medico Temporaneo di Pescarolo ed Uniti sarà attivo nei seguenti giorni ed orari:

martedì e giovedì dalle 14 alle 18

Si ricorda che il medico dell’Ambulatorio temporaneo non ha la possibilità di fare visite domiciliari. Per tali prestazioni e per ogni altra necessità sanitaria che non può essere rinviata (insorta al di fuori dei giorni ed orari di apertura dell’ambulatorio), gli assistiti potranno rivolgersi – senza alcun onere a loro carico – ad uno dei Medici di Medicina Generale operanti nei Comuni limitrofi, secondo i rispettivi orari di apertura e modalità di accesso previste. In ogni caso è necessario che gli assistiti portino con sé la tessera sanitaria, la documentazione cartacea relativa ad eventuali esenzioni per reddito o patologia, referti di visite o esami recenti e l’elenco aggiornato dei farmaci assunti. Per situazioni di urgenza-emergenza sanitaria è necessario contattare il 112 o il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) è attivo al numero unico 116 117, dalle ore 20 alle ore 8 dei giorni feriali e 24 ore il sabato, i giorni prefestivi infrasettimanali e i festivi.

