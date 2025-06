Intrusione in una villetta questa mattina in via Pedroni, al quartiere Boschetto. Ignoti hanno divelto un’inferriata al piano terra utilizzando un flessibile, quindi hanno rotto il vetro della finestra e sono entrati nell’abitazione mentre la proprietaria era uscita.

Un’assenza durata non oltre un’ora ma sufficiente per gli intrusi per entrare in casa. Ignota al momento la consistenza del bottino. Da quanto risulta dalla chat di controllo di vicinato, alcuni residenti avrebbero visto un giovane alto vestito di grigio con zaino nero allontanarsi in fretta dalla zona.

