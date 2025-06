Gravissimo incidente in A21 nel primo pomeriggio di giovedì, nel tratto tra i caselli di Caorso e Castelvetro Piacentino, in direzione Brescia. Erano circa le 14 quando si è verificato un violento tamponamento tra due mezzi pesanti.

Uno dei due conducenti, un 50enne di Vercelli, è rimasto incastrato nell’abitacolo del camion, e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per liberarlo dalle lamiere, in modo da consentire ai soccorritori del 118 di prestargli subito le prime cure.

Le sue condizioni sono risultate fin da subito gravi, sebbene l’uomo fosse cosciente, ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso, arrivato da Cremona.

Il tratto di autostrada in questione è stato chiuso, così come il casello di Caorso, per consentire le operazioni di soccorso. Nel mentre, si sono formate lunghe code. Dei rilievi si è occupata la Polstrada di Cremona.

LaBos

