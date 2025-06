Chiara Ferragni “veste” i colori della Cremonese. Ma letteralmente. L’imprenditrice digitale cremonese , prima di partire per una nuova trasferta di lavoro, ha postato sul suo account Instagram ufficiale una storia in cui la si vede indossare una maglia vintage storica dei grigiorossi.

La usa come fosse un mini abito, ribadendo il suo Dna cremonese a tutto il suo popolo social. Oltre a congratularsi il suo modo per la promozione in serie A (“Serie A Baby” scrive), rivela la dedica per quella maglietta decisamente importante per tutti i diffusi.

Ferragni infatti rivolge il pensiero ( e il tag) al cognato Riccardo Nicoletti, marito della sorella Francesca, grande tifoso della Cremo da sempre. Tanto da definirlo “fiero”. Una maglia vintage la sua, indossata dai giocatori nelle stagioni dal 1992 al 1995, quando la squadra era in Serie A e guidarla allora c’era Gigi Simoni.

© Riproduzione riservata