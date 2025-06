Dopo 17 anni ai fornelli dell’asilo nido Lancetti, il 13 giugno è stato l’ultimo giorno di lavoro per “cuoca Ele”, all’anagrafe Fiorenza Belloni, un’istituzione per la scuola comunale che ospita 4 sezioni per una sessantina di bambini e salutata con tanti abbracci e qualche lacrima oggi, dall’équipe di educatrici e collaboratrici guidata dalla coordinatice Laura Pedretti.

Arrivata a Cremona da Bagnolo Mella, il suo ingresso nelle scuole comunali risale al 1995, prima alla scuola d’infanzia San Giorgio, poi al Gallina e in ultimo, dal 2008 al Lancetti.

“Il servizio di ristorazione scolastica del Comune perde una professionista di grande esperienza, una cuoca buona, dalle indiscusse capacità culinarie, con il dono dell’ironia e della sensibilità”, scrivono alcuni genitori che hanno voluto salutarla pubblicamente con una lettera al giornale.

“La prima ad arrivare in servizio ogni giorno, per predisporre le preparazioni dei menù, variegati per le diete dei lattanti e dei più grandi, senza dimenticare le attenzioni che ha sempre avuto nei confronti delle diete speciali, di allergie e intolleranze.

Tutte le famiglie che l’hanno conosciuta ringraziano per la sua calorosa accoglienza, la sua presenza è stata preziosa, calda, rassicurante e educativa. Un prezioso aiuto per i genitori, sempre pronti a dirle “qui mangia; a casa no…ci dai qualche consiglio?”.

“In questi anni di attività – continuano i genitori – ha saputo conquistarsi la stima, l’affetto e la riconoscenza delle tantissime famiglie che l’hanno conosciuta. Il Lancetti è un luogo in cui lascia tanti affetti, famiglie e colleghe a cui mancherà molto – la conclusione – Grazie cuoca per tutto e complimenti per il traguardo raggiunto”.

© Riproduzione riservata