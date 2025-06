Troppi cantieri in città: a lanciare l’allarme è Alessandro Portesani, capogruppo di Novità a Cremona in consiglio comunale: “Come lista civica non possiamo non raccogliere le innumerevoli proteste che si stanno alzando in città a causa della gestione del traffico” sottolinea.

“È da giorni che i cantieri stradali in corso stanno provocando disagi a tutta la circolazione. Per questo vogliamo lanciare l’ennesimo appello alla giunta guidata da Andrea Virgilio perché si adoperi a riprogrammare gli stessi lavori stradali, mitigando quelle che sono le grandi difficoltà a cui sono sottoposti da settimane i cremonesi”.

Non è la prima volta, peraltro, che se ne parla: “Già nei mesi scorsi, il nostro gruppo consiliare aveva l’esecutivo che una programmazione quanto meno incerta e raffazzonata avrebbe provocato una congestione pazzesca della viabilità, soprattutto nella parte sud della città e del suo collegamento con la tangenziale” spiega Portesani.

“I lavori in Largo Moreni, i cantieri che vanno e vengono sulla tangenziale, i divieti nell’incrocio tra via Trebbia e via Massarotti. L’ulteriore chiusura del rondò di via Bergamo, hanno trasformato questa parte di città in un vero e proprio labirinto che riguarda ora via Sesto, via Milano, via Ghinaglia e via Massarotti.

Precaria è pure la segnaletica, e in questi giorni, si sono aggiunti anche i problemi legati alla gestione del ‘verde’ delle aiuole che occlude la visibilità nel rondò tra la fine della tangenziale e l’inizio di via Trebbia. Alcuni incidenti in quel punto si sono già verificati, purtroppo eravamo stati facili profeti”.

“A questo punto, la nostra lista civica si farà interprete di questo disagio nelle sedi istituzionali, ma chiedo anche agli stessi cremonesi di farsi sentire attraverso i diversi comitati per sostenere la richiesta al Sindaco e alla sua giunta di migliorare la situazione” conclude il capogruppo.

