Una sfida nata prendendo spunto dalla Cena dei mille a Parma, che ormai è diventato un evento consolidato. E’ la Cena dei 500, cena organizzato da Medea, l’associazione che sostiene con varie iniziative l’assistenza dei malati oncologici, dei loro familiari e amici con i propri volontari a Cremona e in molti comuni limitrofi.

L’evento torna anche quest’anno il 5 settembre, quest’anno nella splendida location di Villa Calciati a Persico Dosimo. E si possono già anche riservare tavoli e posti a sedere, al costo benefico di 100 euro. Il via dalle ore 19 con l’aperitivo. A seguire, la cena con i saluti dell’organizzazione e non solo poi la consueta sfilata di moda e l’accompagnamento musicale con Alterego e Dj Set. Una serata ricca di emozioni, gusto, spettacolo e generosità. Un momento dal forte impatto emotivo proprio per quello che rappresenta, connubio tra una serata speciale e la volontà di fare del bene agli altri. Ottimi motivi per partecipare.

