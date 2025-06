Giornata di sport a tinte grigio-rosse al Pala Padel di Cremona. A darsi battaglia nei gironi Luzzara, Vialli, Simoni e Mondonico, alcuni dei campioni di ieri della Cremonese. Tra gli altri Maspero, Giandebiaggi, Brighenti, Pesce, Jadid, Buonaiuto, Ciofani, Dall’Igna e Lucchini. Padroni di casa, Antonio Cabrini e Cesare Prandelli.

“Hanno risposto molti ex giocatori grigiorossi tanta gente che ha fatto la storia della Cremonese e che magari è diverso tempo che non si vedono – ha sottolineato Antonio Cabrini – e hanno accettato il nostro invito a venire a giocare a Padel”.

“E’ molto piacevole tornare a Cremona perché si rivedono gli amici”, ha aggiunto Prandelli. “Questa maglia grigiorossa ci unisce sempre con bellissimi ricordi.

Il torneo è un torneo di ex grigio-rossi, ma amici fino a un certo punto. Quando sono in campo lottano per vincere come sempre, quindi è divertente vederli”.

Non è mancato un pensiero all’approdo della Cremonese in serie A. “Volevo fare i complimenti alla Cremonese per aver vinto il campionato- ha precisato Prandelli – la rivedremo in Serie A, quindi siamo tutti felici e contenti”.

Cabrini ha poi aggiunto che “quando si passa di categoria e si va dalla B all’A, il passaggio è non traumatico, ma sicuramente importante e difficile. Bisogna avere all’interno della squadra 5-6 elementi importanti, leader nel proprio ruolo, che possono dare manforte al resto della squadra per raggiungere nel più breve tempo possibile la salvezza”.

Il ricavato della vendita delle maglie firmate dalle leggende della Cremonese andrà a sostenere le attività di Dark Horse Sanctuary. “Un occhio di riguardo non soltanto alle persone, ma anche agli animali”, ha concluso Cabrini.

