Il caldo torrido di sabato e domenica dovrebbe lasciare il posto a un temporale stasera attorno alle 22 mentre altri eventi più intensi ci saranno nel tardo pomerggio di domani, lunedì 16, tra le ore 18 e le 19. Questo dicono le previsioni, ma intanto anche nella giornata di oggi i cremonesi hanno cercato refrigerio in piscina, molti anche sul lago di Garda, oppure accendendo l’aria condizionata in casa, per non affrontare le punte di 36 – 37 gradi che si sono viste a metà pomeriggio. Centro città deserto, che ha iniziato a popolarsi verso le 17 con l’avvio dell”Happening, che continuerà fino a tarda sera.

Come avverte il servizio meteo di Arpa Lombardia, “oggi e domani un’area anticiclonica con aria calda, che si estende dal Mediterraneo fino alla Scandinavia, garantirà alla Lombardia giornate generalmente soleggiate e calde, con temperature in aumento. Nel pomeriggio annuvolamenti sui rilievi con possibili acquazzoni, anche a carattere temporalesco.

Da domenica, una saccatura in avvicinamento da nord ovest, con flusso d’aria meno caldo, porterà tempo più instabile sulla Lombardia fino alla giornata di martedì. Da domenica pomeriggio fino a martedì possibili deboli precipitazioni, anche a carattere temporalesco, a partire dai settori settentrionali, precipitazioni in intensificazione nella giornata di lunedì.

Mercoledì, l’allontanamento della struttura depressionaria e l’aumento della pressione, favorirà tempo prevalentemente soleggiato”

