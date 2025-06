Via libera in Provincia al progetto definitivo del primo lotto del collegamento ciclabile tra Brazzuoli, frazione di Pozzaglio e Olmeneta, lungo la direttrice della sp 95 “di Longhinore”.

Il percorso si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 4,3 km, dalla stazione di Olmeneta fino alla connessione con la esistente pista ciclabile regionale Brescia – Cremona. Un’opera da 675mila euro di cui 600mila finanziati dalla Regione e il resto dalla Provincia di Cremona, che si sviluppa in parte in sede propria, in parte in sede separata dalla carreggiata stradale mediante barriere stradali e in parte in sede promiscua, su strade locali a basso volume e intensità di traffico veicolare.

Obiettivo: aumentare la la sicurezza della mobilità lenta tra la stazione ferrovaria di Olmeneta e il polo scolastico di Brazzuoli e proprio da qui partirà il primo lotto funzionale, all’inizio della rampa est del cavalcavia ferroviario in corrispondenza dell’innesto di una strada poderale. Quindi proseguirà per circa 2,8 km in territorio di Pozzaglio.

Il secondo lotto, di circa 1,5 km, seguirà la linea ferroviaria e il tracciato delle strade comunali Cascina Feniletto e via Casalsigone, arrivando così in territorio comunale di Olmeneta.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera era stato approvato nel 2022 e il progetto definitivo in mera linea tecnica risale a dicembre dell’anno scorso. A febbraio 2025 si era svolta la Conferenza di Servizi decisoria che ha dato il via libera al progetto.

