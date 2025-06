Dopo la separazione con Giovanni Stroppa, al quale non sarà rinnovato il contratto e che dovrebbe allenare il Venezia in Serie B nella prossima stagione, la Cremonese è pronta per la prossima mossa, che sarà la definizione della figura del direttore sportivo. In questo senso, l’ipotesi che prende più corpo è quella di un rinnovo di contratto con Simone Giacchetta, anche lui in scadenza, che negli ultimi quattro anni trascorsi in grigiorosso ha saputo conquistare due promozioni in Serie A.

Si attende una comunicazione ufficiale della società, per confermare Giacchetta nel ruolo di ds. Una mossa che spegnerebbe così le tante voci circolate in questi giorni, riguardanti possibili nuovi direttori sportivi in arrivo a Cremona: da Gianluca Petrachi al ritorno di Nereo Bonato, passando per Fabio Artico.

Toccherà a Giacchetta, una volta ufficializzato il suo rinnovo con la Cremo, trovare il nuovo allenatore della squadra per il prossimo campionato di Serie A. In questo senso ci sono tanti candidati e qualche sondaggio da parte della società è già stato fatto.

Un profilo che piace molto è quello di Davide Nicola, già inseguito in passato, un vero e proprio collezionista di salvezze in Serie A, in tante piazze diverse (a Cagliari l’ultima in ordine di tempo). E’ stato associato alla Cremonese anche il nome di Daniele De Rossi, un’ipotesi suggestiva se si pensa che si trattava di uno dei candidati anche per la panchina della Nazionale. In questo caso l’ostacolo più grosso da superare sarebbe il contratto che lega ancora per altri due anni De Rossi alla Roma, con un ingaggio molto elevato. Non va scartata nemmeno la candidatura di Alberto Gilardino, uno dei primi nomi che aveva iniziato a circolare, già da quando si era percepito che Stroppa fosse destinato a non rimanere in grigiorosso. Gilardino, però, in queste ore sembra vicinissimo all’accordo con il Pisa.

Non va nemmeno scartata la possibilità di un ritorno di Marco Giampaolo, che allenò la Cremo nella stagione 2014-2015 in Lega Pro, subentrando all’esonerato Mario Montorfano. Altro nome nuovo circolato nelle ultime ore è quello di Paolo Vanoli, reduce dall’esperienza in A alla guida del Torino e che, nella scorsa stagione, aveva battuto proprio la Cremonese nella finale playoff di Serie B, conquistando la promozione con il Venezia.

Insomma, i candidati alla panchina grigiorossa sono parecchi. Una decisione verrà presa solo dopo la definizione del direttore sportivo, che dovrebbe essere ancora Simone Giacchetta, in attesa di rinnovare il suo contratto.

Mauro Maffezzoni

