“Dona il sangue, dona il plasma, insieme salviamo vite!” è lo slogan scelto per la Giornata mondiale del donatore di sangue, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 14 giugno data di nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni Karl Landsteiner e celebrata anche a Cremona da AVIS Comunale con un evento domenica mattina nell’Auditorium Osvaldo Goldani che ha riunito quanti si impegnano sul territorio in questa pratica tanto gratuita quanto importante.

Dopo i saluti dell’attuale presidente di AVIS Comunale Cremona, Giuseppe Scala, l’ex presidente Andreina Bodini ha moderato l’incontro con i Volontari del Circolo Atlante di Cremona, Luca Bonali e Ghislano Pini, che hanno condiviso una riflessione con il pubblico. Poi sono stati consegnati i distintivi in Oro e Rubino ai donatori che hanno effettuato 75 donazioni, 66 in totale parte dei quali presenti in sala.

L’assegnazione dei riconoscimenti ha fornito l’occasione per fare il punto su quanto fatto e quanto ancora resta da fare sul territorio, rimarcando quanto serva proseguire nelle donazioni anche d’estate nonostante il caldo e le vacanze. AVIS cerca sempre nuovi donatori, un appello particolarmente rivolto ai giovani.

