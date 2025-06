Un uomo di 92 anni alla guida di un’auto è finito fuori strada questa mattina attorno alle 10 mentre percorreva la statale 10 (Via Mantova) in direzione Cicognolo. Giunto all’all’altezza di Cà de Mari ha perso il controllo dell’auto in maniera autonoma, finendo contro gli alberi della scarpata. Sul posto automedica del 118 e ambulanza della Croce Verde che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale. Vigili del Fuoco al lavoro per la messa in sicurezza del mezzo.

