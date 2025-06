Non solo piazza Castello. Anche in via Mincio, quartiere Po, nei giorni scorsi sono stati effettuati interventi di taglio delle piante, come quelli che hanno suscitato le perplessità di Paola Tacchini (che ha riportato in un’interrogazione le preoccupazioni di residenti e ambientalisti) e della Lav.

In particolare, in via Mincio sono stati abbattuti alcuni fusti di tiglio e le ceppaie mostrano notevoli differenze, tra piante che all’interno presentavano grosse cavità ed altre perfettamente integre.

Le rimostranze degli ambientalisti riguardano la tempistica di questi abbattimenti, fatti in un periodo di nidificazione degli uccelli.

