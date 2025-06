Surroga in consiglio comunale a Castelverde dopo le dimissioni improvvise dell’assessore alle opere pubbliche Giovanni Rigoni. Al suo posto èentrato in consiglio il primo dei non eletti della lista vincitrice, Gianfranco Serena .

La sindaca Graziella Locci e la sua squadra si sono presi un po’ di tempo prima della nomina del nuovo membro della giunta. Nel frattempo le deleghe lasciate da Rigoni sono passate in capo al primo cittadino.

A nome di tutto il gruppo che sostiene la sindaca di Castelverde, durante il consiglio, è stata letta una nota che dice “Premettiamo che mai è venuta meno, da parte del nostro Gruppo Consiliare e da parte di tutti noi Colleghi di Giunta, la fiducia nella persona, nelle conoscenze e nelle competenze dell’Architetto Rigoni”.

“Fiducia piena, soprattutto perché ha ricoperto il ruolo di un settore così delicato come l’Urbanistica e i Lavori Pubblici” prosegue la nota. “In ogni occasione abbiamo apprezzato l’impegno da Lui profuso in questo ambito.

Le diversità di vedute, espresse sempre nel rispetto del confronto democratico, hanno trovato in ogni atto approvato e deliberato sintesi e condivisione. Rispettiamo la Sua decisione di rassegnare le dimissioni dall’incarico per motivi personali, cercando di metabolizzare questo improvviso fulmine a ciel sereno, dando risposte meditate e rilanciando con convinzione e forte motivazione il nostro Programma Amministrativo calato nelle varie Progettualità che ci attendono al varco, com’è nel nostro stile umile, pragmatico e desideroso di concretezza.

Esprimiamo la nostra Amicizia e solidarietà a Giovanni; accogliamo con piena adesione e familiarità il nostro Collega Gianfranco Serena, augurandogli Buon Lavoro con noi” conclude la lista.

