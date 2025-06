Il Coro e l’Orchestra del Collegium Vocale di Crema, diretti da Giampiero Innocente, si rendono protagonisti internazionali anche quest’anno: nell’attesa di eseguire a Montecarlo la Grande Messa K 427 di Mozart (il prossimo settembre) il gruppo cremasco ospiterà un coro della tradizione universitaria inglese, lo University of London Graduate Consort che sarà protagonista di un tour in tre date.

La prima sarà martedì 24 giugno nella Cattedrale di Cremona, la seconda mercoledì 25 giugno nella Chiesa di S. Bernardino-Auditorium Manenti di Crema e giovedì 26 giugno nella Basilica di S. Barbara a Mantova.

I concerti di Crema e Cremona sono inseriti nel calendario del Cremona Summer Festival, mentre quello di Mantova è sostenuto dall’Ufficio delle Belle arti della Diocesi mantovana e dal Touring Club.

Il coro inglese sarà guidato da Colin Durrant, direttore e insegnante di masterclass in tutto il mondo, già presente nei tour del Collegium in due occasioni (2012, 2016) e già direttore del coro University of London Chamber Choir.

L’ensemble che guida quest’anno assume una particolarità: è un coro formato da laureati (Graduate) dell’Università di Londra, già coristi di Colin Durrant durante gli anni di studio e che ora, anche per omaggiare il loro ex direttore, hanno deciso di costituire un coro per questo tour italiano.

Va sottolineato come il ritorno a Crema e nelle città limitrofe rappresenta a tutti gli effetti il riconoscimento di una organizzazione esemplare e il riscontro di un pubblico che è sempre stato attento e partecipe. Sponsor, Enti pubblici ed ecclesiastici contribuiscono, come sempre, al sostegno di una tradizione che quest’anno compie 20 anni: era il 2005, infatti, quando proprio un coro di Londra (il Royal Holloway diretto da Lionel Pike) diede vita ad un cammino artistico ma anche di conoscenza internazionale reciproca che oggi prosegue e che vede già cori inglesi in lista d’attesa per i prossimi anni.

Lo University of London Graduate Consort eseguirà un programma interamente polifonico incentrato su una selezione di brani corali (soprattutto inglesi) composti tra il XVI secolo e il XXI: sono brani che scandiscono attraversando i tempi liturgici dell’anno, dall’Avvento all’Assunzione, alla Festa dei Santi e che rappresentano un patrimonio musicale che ha reso grande la cultura corale dell’Inghilterra.

