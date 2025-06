Lavori in corso sul ponte in ferro tra Castelvetro e Cremona, ma non ancora quelli per cui è atteso il cronoprogramma. La Provincia di Piacenza comunica che domani martedi 17 giugno il traffico procederà a senso unico alternato per un’ora e mezza tra le ore 9:30 e le ore 11:00 (in caso di imprevisti la limitazione sarà attivata il 19 o il 20 giugno. Lo stesso provvedimento sarà assunto in un giorno della settimana dal 30 giugno al 4 luglio: se non ci saranno impedimenti è programmato per martedì 1° luglio.

La limitazione viene disposta da Anas, che ha accolto l’istanza – presentata dal servizio Viabilità della Provincia di Piacenza – volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale (a scopo precauzionale) per eseguire alcune lavorazioni nella parte sottostante al piano viabile.

Si tratta, in particolare, di interventi nell’intradosso della struttura finalizzati alla sostituzione della parte terminale dei traversi e, quindi, al progressivo miglioramento delle caratteristiche strutturali del manufatto, secondo quanto definito nelle interlocuzioni tra l’ente di Corso Garibaldi e Anas.

Non è ancora possibile, invece, definire le tempistiche dell’eventuale interferenza del cantiere con la circolazione stradale.

© Riproduzione riservata