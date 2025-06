Conto alla rovescia per l’attesissimo appuntamento con La Notte dei Fuochi –spettacolo Pirotecnico sul fiume Adda, che richiama ogni anno migliaia di persone dall’intera provincia di Cremona ma anche da quelle limitrofe di Brescia, Bergamo, Lodi, Milano e Piacenza.

L’evento, alla 41esima edizione, è ni programma per sabato 28 giugno (in caso di maltempo domenica 29), ed è promosso dal Cavallino Club Pizzighettone (storico sodalizio pizzighettonese fondato 48 anni fa con la passione dei motori e tempo libero), e con il patrocinio del Comune di Pizzighettone.

In attesa dello Spettacolo Pirotecnico la festività di San Pietro sarà allietata da altri eventi di cui due gastronomici. In Piazza D’Armi, con ingresso dalle ore 18 e fino alle ore 19.30 si terrà il raduno Auto Tuning Motor Gathe on tour, dove le vetture partecipanti rimarranno in esposizione fino alle ore 24.

In Largo Vittoria con inizio alle ore 22 si potrà assistere ad uno spettacolo di giochi col fuoco.

Mentre la parte gastronomica prevede la possibilità di cenare ai giardini pubblici (Parco Delle Rimembranze) nel Ristorante Pizzeria Bar Giardino organizza “Ristorazione&Pizza in Giardino’ (ore 19.00-24-00, Info/prenotazione tavoli – Tel. 0372 744525).

