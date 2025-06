“Proseguono le iniziative della FNP CISL Asse del Po di Soresina – dichiara il Segretario Gabriele Cima – in particolare si segnala quella di Giovedì 19 giugno che vedrà l’esordio della 1ª Festa del Pensionato ad Annicco presso l’agriturismo El Cioos“.

“Si inizia alle 18.30 con la celebrazione della Santa Messa – prosegue Cima – e a seguire l’apericena per tutti i partecipanti. È un momento di aggregazione e l’occasione per passare una serata assieme”.

“La seconda iniziativa si svolgerà Giovedì 26 giugno alle 18 – aggiunge Cima – con un incontro con la cittadinanza per avere chiarimenti sul come prevenire e difenderci dalle truffe. L’incontro si terrà presso la Sala del Podestà a Soresina. Al tavolo oltre la Segreteria FNP CISL Asse del Po ci sarà Il Comandante dei Carabinieri di Soresina Andrea Guarino, il Sindaco di Soresina Alessandro Tirloni e la Delegata dell‘Adiconsum di Cremona dott.ssa La Pasqua. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per approfondire l’argomento ed essere aggiornati sulle modalità con cui vanno respinti i tentativi di truffa”.

© Riproduzione riservata