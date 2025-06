Giovedì 19 giugno, alle 17:00, nella Sala Manfredini del Museo Civico (Palazzo Affaitati, via Ugolani Dati, 4) sarà presentato il catalogo che accompagna l’installazione Nemoralis, di Antonio Massarutto, un artista contemporaneo che si nutre delle suggestioni del mondo naturale in cui opera, nei boschi tra Umbria e Toscana, dei materiali organici e inorganici, dei residui vegetali e dei cicli industriali, elementi che diventano sia il materiale concreto con cui opera, sia la matrice di una ricerca estetica capace di operare una sintesi tra realtà e immaginazione, offrendo presagi di futuro, ma rivelando anche l’impronta culturale ed emotiva del paesaggio e delle tradizioni iconografiche dell’arte più classica, le sue creature zoomorfe sembrano giocare con il tempo, rimandando ai bestiari medievali o alle Wunderkammer rinascimentali o diventando potenziali abitanti di un futuro distopico e post-apocalittico, ricostruito nel neoclassico scenario della Sala delle Colonne del Museo Civico, in un dialogo con le collezioni naturalistiche di Sigismondo Ala Ponzone e con l’Arcimboldo.

Alla presentazione saranno presenti, oltre all’assessore alla Cultura Rodolfo Bona, l’artista e il curatore, Matteo Pacini. A tutti i presenti verrà omaggiata una copia del volume.

© Riproduzione riservata