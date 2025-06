Domenica 22 giugno alle ore 18:00 arriva l’ottava edizione di AbilityChef, il contest di cucina per persone con disabilità ideato e organizzato da Associazione Argilla, con il supporto e il patrocinio di MasterChef Italia.

La gara (lo scorso anno era stata a Soncino) si terrà quest’anno in una nuova location, il Relais Convento di Persico Dosimo che ospiterà pubblico e sfidanti. I concorrenti provengono da diverse cooperative, fondazioni e comunità del territorio e saranno in coppia con un aiutante, amico o amica, partner, caregiver o familiare. Come ogni anno, le otto coppie scopriranno sul momento, in perfetto stile MasterChef, gli ingredienti delle MisteryBox e dovranno preparare il loro piatto nei tempi stabiliti.

Dopo la tensione della gara, concorrenti e pubblico si rilasseranno sulle note dei Fandujo gustando il ricco buffet stellato curato dagli chef Stefano Cerveni (ristorante Due Colombe) e Roberto Bulgaro (Relais Convento). A seguire sarà ospite per una breve chiacchierata l’ex sindaco di Cremona Gianluca Galimberti.

La premiazione avverrà alla fine della serata e a decretare la coppia vincitrice sarà la giuria composta da Bulgaro, Cerveni, Galimberti e dal cuoco e scrittore Mario Grazia.

I partner di AbilityChef, oltre a MasterChef Italia che da 8 anni sostiene il progetto, sono Berlucchi, IntegraRent, Zwilling Ballarini e l’artigiano Davide Giorgetti.

