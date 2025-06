I cibi tipici dell’estate e del territorio protagonisti a UnoMattina Estate, con le “idee a tavola” di Elisa Mignani, cuoca contadina di Coldiretti Cremona. La nota trasmissione di Rai1 stamattina ha accolto Elisa Mignani, titolare dell’agriturismo Il Campagnino di Pessina Cremonese e presidente di Terranostra Cremona, l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio nata in casa Coldiretti.

Intorno alle ore 10.30 Alessandro Greco e Carolina Rey, i conduttori alla guida della versione estiva del noto programma mattutino di Rai 1, hanno aperto lo spazio dedicato alla buona cucina italiana, che vede gli esperti e i cuochi e le cuoche contadine di Coldiretti sempre in prima linea.

Come sempre Elisa si è presentata con la divisa bianca dei cuochi contadini di Campagna Amica e Terranostra, pronta nella sua postazione con ingredienti e strumenti di lavoro. La cuoca ha puntato sulle “idee spezza-fame”, naturalmente estive, legate ai sapori simbolo della nostra tavola.

Elisa ha potuto presentare anche alcune specialità tipiche della sua cucina, che nasce dai campi di Pessina Cremonese, dove la famiglia Mignani coltiva cereali antichi. “Sono felicissima di poter proporre anche i nostri crackers e i nostri biscotti – spiega – che nascono dai cereali antichi”. Prodotti che puntualmente, ogni martedì mattina, conquistano i cremonesi presso il mercato di Campagna Amica, sotto i portici del Consorzio Agrario.

Ormai da alcuni anni Elisa Mignani è una presenza “di casa” presso gli studi Rai della Capitale, con frequenti partecipazioni a trasmissioni quali UnoMattina e I Fatti Vostri. Il punto di partenza è sempre l’attenzione ai prodotti dell’agricoltura, con l’invito a scegliere prodotti italiani, dall’origine certa e garantita.

“Partecipare a queste trasmissioni è una bellissima esperienza, piena di emozioni” sottolinea Elisa Mignani. “Quest’estate mi vedrete in più puntate di UnoMattinaEstate, e poi in altri momenti che stiamo già preparando, sempre dedicati alla buona cucina italiana. Ringrazio Coldiretti per questa opportunità davvero speciale.

Lavorare in agriturismo accanto a tutta la mia famiglia mi porta a riscoprire e valorizzare in tavola i prodotti della nostra agricoltura, le ricette legate al territorio e alle stagioni. Sono orgogliosa di essere una cuoca contadina di Terranostra-Campagna Amica e colgo l’occasione per invitare tutti i telespettatori a visitare e scoprire le aziende agrituristiche cremonesi e italiane”.

“Complimenti a Elisa Mignani per il talento e l’impegno con cui porta in tv i sapori e le ricette made in Italy. E’ un’occasione in più, certamente preziosa, per sottolineare l’importanza di conoscere sempre l’origine dei cibi e scegliere prodotti italiani, naturali, garantiti da chi li produce – rimarca Coldiretti Cremona –. I cuochi contadini, che vediamo all’opera negli agriturismi, e anche sui mercati di Campagna Amica con lo street-food contadino, incarnano tutta la creatività e versatilità dei nostri agricoltori, che sanno valorizzare i propri prodotti anche ai fornelli.

Un valore aggiunto al piatto, dato dal fatto che sono gli stessi contadini a produrre quel che poi viene cucinato e servito a tavola”. “L’invito che rivolgiamo a tutti i cremonesi è quello di cogliere l’occasione, soprattutto ora che l’estate è alle porte – conclude Coldiretti Cremona – per regalarsi una visita, e naturalmente un pranzo o una cena, nei nostri agriturismi: anche nel territorio cremonese le proposte sono tante e tutte da scoprire”.

