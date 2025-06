Dal 18 al 27 giugno prossimo il percorso ciclabile del Naviglio Cremona – Casalbuttano sarà interessato da lavori di riasfaltatura che verranno eseguiti per conto del Consorzio di Bonifica Dugali – Navglio – Adda Serio.

Per effettuare la regolare esecuzione dell’intervento e la messa in sicurezza del cantiere la pista ciclopedonale, nel tratto compreso fra la strada comunale di via Ca’ del Binda sino alla frazione di Ossalengo, rimane chiusa per l’intera durata del cantiere.

