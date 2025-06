Il 2024 segna un importante consolidamento della ripresa turistica post-pandemia per il territorio cremonese: gli arrivi sono stati 239.952 (+8% rispetto al 2023) e i pernottamenti 470.808 (+3%), superando i livelli pre-Covid e risultando i più alti registrati nell’ultimo decennio.

I dati sono contenuti nel Rapporto sul turismo in provincia di Cremona – Anno 2024, pubblicato dall’Ufficio Statistica della Provincia di Cremona. Il documento fotografa l’andamento del comparto turistico sul territorio cremonese attraverso l’analisi della consistenza delle strutture ricettive e dei flussi turistici, con particolare attenzione ai tre maggiori centri, Cremona, Crema e Casalmaggiore, e alle aree omogenee del Cremonese, Cremasco e Casalasco.

Nel dettaglio, il 65% degli arrivi è costituito da turisti italiani, il 35% da stranieri. Particolarmente significativa la ripresa del turismo internazionale: rispetto al 2023, gli arrivi stranieri crescono del 17% e i pernottamenti del 14%.

Spicca il ritorno del turismo cinese, con un aumento degli arrivi del 74% e dei pernottamenti del 61%, tornando a rappresentare – insieme a Germania e Francia – il gruppo più numeroso di visitatori esteri. Tra gli italiani, confermata la prevalenza dei turisti lombardi (38%), seguiti da Emilia-Romagna (9%), Piemonte (8%) e Veneto (8%).

Nel 2024 le strutture ricettive censite in provincia di Cremona sono risultate 566, in aumento di 140 unità rispetto al 2023, con 5.311 posti letto complessivi (+638). La componente extra alberghiera si conferma prevalente, rappresentando il 92% delle strutture e il 57% dei posti letto provinciali, trainata soprattutto dall’incremento di case e appartamenti per vacanze, sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale.

Gli alberghi attivi sono 44, concentrati soprattutto nel segmento 3 stelle (48%) e 4 stelle (34%), con una capacità complessiva di 2.260 posti letto, pari al 43% dell’offerta provinciale.

Le analisi, condotte a partire dai dati Istat sulle capacità ricettive e i movimenti dei clienti negli esercizi turistici, offrono uno strumento prezioso per operatori e amministratori, consentendo di monitorare l’evoluzione di un settore strategico per l’economia e l’immagine del territorio.

Soddisfatto il presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani: “I dati restituiscono una fotografia estremamente positiva e confermano come la provincia di Cremona, con la sua ricchezza culturale, musicale, ambientale ed enogastronomica rappresentata da realtà consolidate ma anche di nuovi eventi sia sempre più apprezzata da visitatori italiani e stranieri” commenta.

“È motivo di orgoglio vedere crescere l’offerta ricettiva e, parallelamente, il numero di arrivi e pernottamenti, segno di un territorio che ha saputo rilanciarsi e valorizzarsi in questi anni difficili. Il ritorno in forze del turismo internazionale, in particolare cinese, rappresenta un segnale molto incoraggiante per il comparto. Voglio ringraziare gli operatori del settore e i colleghi della Provincia che, insieme, hanno permesso di raggiungere questi risultati e di disporre oggi di uno strumento puntuale e utile per programmare il futuro del turismo cremonese, supportato dati importanti e utili al percorso dei cantieri di Ats IoCiCredo in particolare quello riferito all’identità e al marketing territoriale”.

